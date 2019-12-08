خادم الحرمين يلتقي أمين عام مجلس التعاون

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، اليوم الأحد، معالي عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض بعد غد والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
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