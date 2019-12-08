كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان تودع الطبيب الياباني المقتول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الرئيس الأفغاني أشرف غني نصبًا تذكاريًا في العاصمة كابول لتوديع طبيب ياباني قتل في وقت سابق من هذا الأسبوع في حادث إطلاق نار على جانب طريق في شرق أفغانستان أسفر أيضًا عن مقتل خمسة أفغان كانوا مسافرين معه.

وكان الدكتور "تيتسو ناكامورا" معروفًا باسم "العم مراد" من قِبل القرويين في شرق أفغانستان، حيث قاد تطوير مشاريع إدارة المياه والزراعة منذ وصوله إلى أفغانستان في عام 2008.

وانضم غاني إلى جنود الأمن الوطني الأفغاني في حمل نعش ناكامورا الذي يرفع العلم الأفغاني على متن طائرة في انتظاره.

وسافرت زوجة ناكامورو ناوكا وابنته أكيكو إلى أفغانستان مع ثلاثة من زملائه لمرافقة جثمانه إلى اليابان.

ووصف غاني وفاة ناكامورا بأنها خسارة كبيرة لشعب أفغانستان ووعد بأن تقوم الشرطة الوطنية بالبحث عن القتلة واعتقالهم.

ودعا ناكامورا، الذي أعطاه في وقت سابق الجنسية الأفغانية الفخرية.

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وقُتل ناكامورا من بين العديد من الأفغان وعقدت الاحتجاجات على ضوء الشموع في جميع أنحاء البلاد، ولا تزال الملصقات العملاقة التي تزينها صورته تزين أجزاء من العاصمة.

وأعربت مئات من مواقع التواصل الاجتماعي في أفغانستان عن حزنها وغضبها من الهجوم.

وكانت إحدى المنشورات تحمل رسمًا للطبيب الياباني، بعبارة "آسف لم نتمكن من إنقاذك ناكامورا".

وقالت السلطات في إقليم ناغهار الشرقي الذي وقع فيه إطلاق النار إنها تلقت معلومات استخبارية في وقت سابق بأن ناكامورا قد يستهدف في هجوم وحذرت ناكامورا من توخي الحذر بشكل خاص. كان ناكامورا يسافر مع ثلاثة حراس عندما قُتل. مات حراسه أيضا.

أصدرت طالبان بيانًا بعد فترة وجيزة من إطلاق النار تنكر مسؤوليتها. تعمل الدولة الإسلامية التابعة لها أيضًا في المنطقة، لكن حتى الآن لم يتحمل أي شخص مسؤولية القتل.