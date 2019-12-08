كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 2600 متظاهر سلمي في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر لها، اليوم الأحد، أن القضاء العراقي، أفرج عن أكثر من 2600 متظاهر سلمي.

وفي بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، أوضح أن هيئات التحقيق المكلفة بالنظر في قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 / 12 / 2019.

وأشار البيان، إلى أن 181 موقوفاً ما زالوا يخضعون للتحقيق عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون .

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ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات حاشدة، انطلقت في البداية للمطالبة بمحاربة الفساد والمحاصصة، والبطالة، لتتحول لاحقاً إلى تظاهرات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة، ومطالبة برحيلها.

وشهدت عدة مناطق عراقية لا سيما العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية، اشتباكات دامية، كان آخرها مساء الجمعة.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالي 20 ألفاً بجروح، وفقاً لإحصاءات حديثة، استندت إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية، أوردتها وكالتي رويترز وفرانس برس.