كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفظع فعل مخالف للقانون ارتكبه رئيس الوزراء البريطاني (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن أفظع الأشياء التي ارتكبها كانت مخالفته للقانون.

وقال جونسون، في حواره مع قناة Sky، اليوم الأحد، إنه ارتكب مخالفة للقانون عبر قيادته دراجته فوق الرصيف.

وأضاف جونسون: "أعتقد أنني، كما تعلمون... ربما في بعض الأحيان عندما كنت أقود دراجتي يوميا... ربما لم أكن أحترم القوانين الخاصة بقيادة الدراجة... أحيانا".

وتابع جونسون: "أريد منكم أن تكونوا على علم بأنني أعارض بشدة وصرامة الأشخاص الذين يقودون دراجاتهم على الرصيف، وأظن أنه أمر خاطئ وأشعر بالأسف حياله. لكنني كنت أقود الدراجة على الرصيف أحيانا بدل الترجل والمشي".

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وفي سياق أخر، كشف جونسون، عن خطط لوضع حد للمهاجرين ذوي المهارات المنخفضة الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة عن طريق نظام نقاط على الطراز الأسترالي، وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها ستؤدي إلى "تراجع الهجرة الإجمالية".

يخطط المحافظون لتوزيع نقاط بناءً على مجموعة من المعايير التي تضع الأشخاص في ثلاث فئات. الأولى هي ما يسمى بفئة "الدخول السريع"، والمخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والموظفين المؤهلين تأهيلًا عاليًا والذين تم اعتمادهم كقادة معترف بهم أو ناشئين، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

لن تفرض فئة "الدخول السريع" أي قيود على عدد الأشخاص الذين يدخلون البلد.

تشمل الفئة الثانية العاملين الطبيين المهرة مثل الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يأتون إلى بريطانيا في عرض عمل مؤكد، مع أولئك المؤهلين للحصول على تأشيرة NHS وبالمثل يتلقون دخول سريع ورسوم مخفضة.