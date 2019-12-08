كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلق صاروخين من طراز كويزهو في ست ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الصين، صاروخان من طراز كويزهو 1A يعملان بالوقود الصلب على مدار من نفس ميناء الفضاء في شمال البلاد، مما يدل على تقدم إضافي في هدف الصين من أجل توفير قدرة سريعة على إطلاق الأقمار الصناعية عند الطلب، وفقا لوكالة انباء شينخوا الحكومية الصينية.

وحسب الوكالة، انطلقت، يوم السبت، مهمتا كويزهو 1A من مركز تاي يوان للفضاء في مقاطعة شانشي بشمال الصين، باستخدام ناقلات متنقلة على الطرق البرية كمنصات إطلاق.

وحملت الصواريخ بنجاح ما مجموعه سبعة أقمار صناعية صغيرة في المدار للقيام بمهام تصوير الأرض وتتبع السفن ومهام الاتصالات التجريبية.

تمثل الصواريخ ذات "الرد السريع" التي أُطلقت يوم السبت من تاي يوان الرحلة السادسة والسابعة لصاروخ كويزهو 1A منذ إطلاق طراز السيارة لأول مرة في العام 2017، ورحلات كويزهو 1A الرابعة والخامسة هذا العام.

كويزهو، تعني "سفينة سريعة" باللغة الصينية، وهو اسم يدل على الغرض منه كمنطلق قمر صناعي يمكن تحضيره للإقلاع في فترة زمنية قصيرة. يُطلق الصاروخ - الذي يُستمد على الأرجح من تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية - من شركة نقل متحركة على الطرق.

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ومن جانب آخر، أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها أجرت "اختبارًا مهمًا للغاية" في موقع إطلاق الصواريخ بعيد المدى الذي قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية فككته جزئيًا كجزء من خطوات نزع السلاح النووي، وفقا لرويترز.

ويأتي هذا الإعلان وسط آفاق ضعيفة لاستئناف المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع الضغط على كوريا الشمالية لانتزاع تنازلات أمريكية كبرى بحلول نهاية العام.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن التجربة أجريت في أرض سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية بعد ظهر السبت. ولكنها لم توضح ما شمله الاختبار. لكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحديثة، أشارت صورة فضائية جديدة إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاستئناف اختبار المحركات المستخدمة لتشغيل قاذفات الأقمار الصناعية في الموقع.

سوف يكون لنتائج الاختبار "تأثير مهم على تغيير الموقع الاستراتيجي لـ (كوريا الشمالية) مرة أخرى في المستقبل القريب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية.

إن مركز سوهي لإطلاق الصواريخ في تونغتشانغ ري، وهي منطقة ساحلية في غرب كوريا الشمالية، هو المكان الذي نفذ فيه الشمال إطلاقات الأقمار الصناعية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى الإدانة في جميع أنحاء العالم وفرض عقوبات من الأمم المتحدة بسبب مزاعم بأنها كانت اختبارات متخفية لتكنولوجيا الصواريخ المحظورة.

قالت كوريا الشمالية إن إطلاقها للأقمار الصناعية جزء من برنامجها لتطوير الفضاء السلمي. لكن يري العديد من الخبراء الخارجيين إن الصواريخ الباليستية والصواريخ المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية تشترك في أجسام مماثلة ومحركات وغيرها من التكنولوجيا.