كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأمن البريطاني: حزب المحافظين لم يمول حملته الانتخابية بأموال روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الأمن البريطاني، براندون لويس، اليوم الاحد، لشبكة "بي بي سي" بأن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لم يمول حملته الانتخابية بأموال روسية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأموال الروسية تمول الحزب، قال "لويس": "لا، إن تمويل حزب المحافظين يأتي من أشخاص أعلنوا من خلال اللجنة الانتخابية وهم مواطنون بريطانيون".

لا يُسمح للرعايا الأجانب بالتبرع للأحزاب السياسية في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وعد بتقليل الهجرة إذا فاز بالسلطة في انتخابات يوم الخميس، لكنه قال إنه ليس معاديًا للسماح للأجانب بالعمل والعيش في بريطانيا بشكل عام، وفقا لرويترز.

سيقرر تصوت بريطانيا في انتخابات 12 ديسمبر مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخامس أكبر اقتصاد في العالم مع اختيار صارم بين المحافظين المؤيدين للسوق بقيادة جونسون وحزب العمال المعارض بقيادة الحزب الاشتراكي.

وقال جونسون لقناة سكاي نيوز: "ستنخفض الأرقام لأننا سنتمكن من التحكم في النظام بهذه الطريقة.. وما لا أعتقد أنه على صواب هو أن يكون لديك نهج غير منضبط وغير محدود لذلك".

وعد جونسون باتباع نهج قائم على نقاط محددة للسيطرة على الهجرة. وقال إن تركيزه سوف يقلل من الهجرة غير الماهرة، لكن سيكون هناك مجال للعمال ذوي المهارات العالية وغيرهم من العمال القادمين إلى بريطانيا.

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وأضاف: "أنا لست معاديًا للهجرة... أنا مؤمن بالسماح للناس بالقدوم إلى هذا البلد، وأعتقد أن لديهم مواهب ويريدون فعل الكثير من الأشياء، وجعل حياتهم في المملكة المتحدة، ويمكنهم المساهمة في رفع بلادنا بشكل رائع".

وقد كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطط لوضع حد للمهاجرين ذوي المهارات المنخفضة الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة عن طريق نظام نقاط على الطراز الأسترالي، وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها ستؤدي إلى "تراجع الهجرة الإجمالية".

يخطط المحافظون لتوزيع نقاط بناءً على مجموعة من المعايير التي تضع الأشخاص في ثلاث فئات. الأولى هي ما يسمى بفئة "الدخول السريع"، والمخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والموظفين المؤهلين تأهيلًا عاليًا والذين تم اعتمادهم كقادة معترف بهم أو ناشئين، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

لن تفرض فئة "الدخول السريع" أي قيود على عدد الأشخاص الذين يدخلون البلد.

تشمل الفئة الثانية العاملين الطبيين المهرة مثل الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يأتون إلى بريطانيا في عرض عمل مؤكد، مع أولئك المؤهلين للحصول على تأشيرة NHS وبالمثل يتلقون دخول سريع ورسوم مخفضة.

أما الفئة الثالثة فتتضمن قواعد خاصة بالقطاع تنطبق على العمال ذوي المهارات المنخفضة أو غير المؤهلين لمواجهة النقص العرضي في سوق العمل، على سبيل المثال العمال الزراعيين الموسميين.

من المتوقع أن تكون جميع التأشيرات محدودة من حيث الوقت وتسمح بالتبديل داخل البلد، مع مطالبة المهاجرين بدفع رسوم إضافية عن كل سنة من تأشيرتهم ما لم يحصلوا على وضع مستقر.

جادل المحافظون بأن الخطة، التي سيتم تبنيها بعد العام 2022، ستدخل على الفور في برنامج تبادل رسمي مع الحكومتين الأسترالية والكندية لتبادل فعال أفضل ممارساتهم.