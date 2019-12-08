كأس “الكاف”.. نهضة بركان يفشل في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول بميدان زاناكو

فشل فريق نهضة بركان في الحفاظ على تقدمه على مضيفه زاناكو الزامبي، لينهي الجولة الأولى متعادلا بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، برسم ثاني مباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكعادته في المبارايات التي يخوضها خارج ميدانه، لم يتراجع الفريق البرتقالي للخلف، بل إنه ضغط على الفريق الخصم، من أجل الوصول أولا لمرماه، وهو الأمر الذي حققه فعلا، في الدقيقة 15، بواسطة اللاعب واتارا، عن طريق ضربة رأسية غالطت الحارس.

هذا الهدف، أخرج الفريق الزمبي من سباته، وتحرك خطه الأمامي من أجل التعديل، وهو ما جسده فعلا، في الدقيقة 25، وبضربة رأسية أيضا، بواسطة اللاعب زولو.

وكان الفريق الزامبي، هو الطرف الأفضل في ما تبقى من دقائق هذا الشوط، غير أنه لم يفلح في الوصول لمرمى زهير العروبي مرة ثانية، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.