سمية أكعبون تطل مع ابنها “الأمريكي” من مهرجان مراكش – فيديو

أطلت الممثلة المغربية، سمية أكعبون، على جمهورها عبر مهرجان مراكش، الذي اختتمت فعاليته، أمس السبت، رفقة ابنها اليافع “جاز رودجر”، الذي اقتحم بدوره عالم التمثيل، وهو في سن صغير، علما أن والده هو المخرج، والمنتج الأمريكي “بيتر رودجر”.
وكشف ابن أكعبون أنه لعب دور بطولة في عمل أمريكي كندي، صورت بعض لقاطاته في المغرب، وبالتحديد في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء ومرزوكة، ويلعب فيه دور شاب إماراتي.
وقالت سمية أكعبون إنها تتمنى أن يشارك ابنها جاز في عمل مغربي مثلها، وقالت إنه يتحدث الدارجة بلكنة منطقة الشمال.
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