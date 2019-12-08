هيأة الدارالبيضاء تحيل محاميا على المجلس التأديبي بسبب اتهامه لزملائه ببيع “لانطيط” بـ400 درهم

جرت عبارة “المحامون يبيعون الأنطيط بـ 400 درهم” محاميا في هيأة الدارالبيضاء إلى المجلس التأديبي، بقرار من الهيأة.

وقررت هيأة المحامين في الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، إحالة المحامي، عمر أزوكار، على المجلس التأديبي، بسبب تصريحات له خلال مداخلته في ندوة “حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية” في الحسيمة، التي كانت قد نظمت، قبل أسابيع.

ووجهت الهيأة، أول أمس الجمعة، مراسلة إلى المحامي أزوكار، مطالبة إياه بالمثول، يوم الأربعاء 25 من شهر دجنبر الجاري، أمام المجلس التأديبي للهيأة.

ورأت هيأة المحامين، في تصريحات أزوكار، إخلالا بالنصوص التنظيمية، والقانونية المنظمة للمهنة، والإخلال بالمروءة، والشرف، والمساس بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، وهو ما يشكل حسبها ضررا بالمهنة.

وكانت مداخلة أزوكار، المثيرة للجدل، قد خلفت غضبا بين المحامين الحاضرين للندوة، التي أدلى فيها بتصريحاته حول المحامين، حيث طالبه زملاؤه بسحبها.