إلى جانب كريستيانو رونالدو.. تعرف على 10 لاعبين رفضوا الانتقال إلى برشلونة الإسباني

لا شك أن فريق برشلونة الإسباني، يعتبر واحد من أكبر الأندية في أروبا والعالم، وواحد من أبرز أحلام كبار اللاعبين عبر العالم، بالنظر إلى تاريخه العريق، خزانته العامرة بالألقاب، بالإضافة إلى الأساطير الكبار الذين مروا من هذا النادي الكتلوني، آخرهم طبعا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن، هل تعلمون بأن هناك من اللاعبين من رفض هذا النادي؟.. الجواب هو نعم، فمجموعة من اللاعبين الذين يمارسون حاليا أو في وقت سابق، توصلوا بعرض من نادي “البلاوغرانا”، غير أنهم رفضوا هذا العرض، مفضلين الاحتراف بنادي آخر، سواء الغريم ريال مدريد أو أندية أخرى.

هؤلاء هم أبرز 10 نجوم رفضوا الانتقال لبرشلونة:

1.كريستيانو رونالدو:

النجم البرتغالي، وبعد تألقه بشكل لافت مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقى سنة 2008 عرضيين من ريال مدريد وبرشلونة، وعلى الرغم من ضغوطات ناديه الإنجليزي، إلا أنه رفض عرض برشلونة وقرر حمل قميص “الميرينغي”.

2. دافيد بيكهام:

قصة النجم الإنجليزي، مشابهة تماما لما وقع ما رونالدو، ففي سنة 2003 فعل النادي الأحمر والأزرق كل ما في وسعه من أجل إقناعه، غير أن رده كان هو : لا.

3. جيانلويجي بوفون:

الحارس الإيطالي الأسطوري، تلقى عرضا من الفريق الكتلوني سنة 2001، غير أنه اختار خيار القلب باللعب مع يوفنتوس، كما أن والده منعه من الانتقال إلى الفريق الإسباني، حيث دون اسمه بمداد من ذهب وأصبح واحد من أبرز الحراس عبر التاريخ.

4. كريم بنزيمة

سنة 2009، وبعد موسم تاريخي مع ليون الفرنسي، كانت كل أروبا تتهافت على هذا الهداف القناص، تلقى عرضا من برشلونة وآخر من ريال مدريد، غير أنه أخبر الجميع بأنه لن يلعب ” سوى لريال مدريد”.

5. تياغو سيلفا:

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المدافع البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، تلقى هو الآخر عرضين اثنين من برشلونة، غير أنه فضل البقاء في باريس سان جرمان، حيث يحمل شارة العمادة منذ سنة 2012.

6. دافيد لويس:

صديق طفولة تياغو سلفا، لم يزغ عن الطريق التي رسمها رفيق دربه، وعلى الرغم من الضغوطات التي تعرض لها من زميليه في المنتخب البرازيلي، نايمار وألفيس، إلا أنه رفض العرض الذي تقدم به الفريق الإسباني سنة 2013 مفضلا الانتقال لتشيلسي الإنجليزي.

7. أليساندو ديل بلبيرو:

واحد من أسطاير نادي يوفنتوس الإيطالي، كان مستهدفا بقوة من مانشستر يونايتد وبرشلونة في أوج عطاءه الكروي، غير أن وفاءه للبلانكو نيري دفعه لرفض الفريقين.

8. ريو فيرديناند:

تلقى عرضا مهما من برشلونة سنة 2002، غير أنه رفضه جملة وتفصيلا، وقرر اللعب مع مانشستر يونايتد من اجل الفوز بالألقاب، فكان له ذلك برفعه 12 لقبا مع “الشياطين الحمر”.

9. فينيسيوس جونيور:

الشاب البرازيلي الموهوب، تلقى سنة 2017 عرضا من برشلونة وآخر من ريال مدريد، كان محتارا في البداية، خاصة وأن العرض الكتالوني كان أقوى ماليا، إلا أنه اختار أن ينصت لنبضات قلبه، والتي كانت تردد “هالا مدريد”.

10. ويليان

النفاتة البرازيلي، كان مرشحا بقوة لتعويض رحيل نايمار من برشلونة، وتلقى عرضا مهما من هذا الأخير، إلا أنه رفضه مفضلا البقاء في ضباب لندن، نزولا عند رغبة أهله.