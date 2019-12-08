الحوثيون يقصفون منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

الأحد 8 ديسمبر 2019

إستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، مستخدمة مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.



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وقالت مصادر محلية في حيس أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 وقذائف آر بي جي ، الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي ، في الوقت الذي صوبت مختلف انواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة نحو منازل المواطنين ، ومنها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا.

وأثار القصف الحوثي حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين الذين باتوا هدفاً مباشراً لنيران المليشيات وقصفها المتواصل على أحياء المدينة.