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شاهد .. توزيع أجهزة طبية وتشخيصية على مستشفيات عشر محافظات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ومعه مديرة منظمة الصحة العالمية - عدن نهي محمود اليوم، في العاصمة عدن، عملية توزيع المعدات والأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية ومولدات الكهرباء لـ10 محافظات يمنية .

 

وهذه المعدات والأجهزة مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع المانحين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمساعدات الإماراتية، البنك الدولي والبالغ تكلفتها 3 مليون دولار . 

 

وخلال عملية التدشين أشاد وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم بجهود منظمة الصحة العالمية الدائمة  في تقديم العديد من التجهيزات الطبية الرامية تأهيل القطاع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين .

 

واوضح باعوم، ان الأجهزة الطبية  والبالغ تكلفتها  3,2 مليون دولار  سيتم توزيعها ل17 مستشفى في 10 محافظات وهي - عدن - لحج -  ابين -الضالع -  تعز - المهرة - شبوة - البيضاء - مأرب حضرموت "  ..  منوهاً بأنه ستأتي تجهيزات كبيرة استثنائية لمستشفيات عدة وبمقدمتها مستشفى الجمهورية بعدن والثورة بتعز و مأرب  من قبل مركز الملك سلمان  خلال الفترة المقبلة .

 

وقال أن تلك  الأجهزة ستسهم في النهوض بمستوى  الخدمات الطبية بالمحافظات المستهدفة .. مشددا على ستغلال تلك التجهيزات استغلال إيجابي لما يعود بالنفع على المواطنين .

 

حضر التدشين وكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضة ومدراء عموم الصحة بالمحافظات المستفيدة من  التجهيزات الطبية والمولدات الكهربائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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