شاهد .. توزيع أجهزة طبية وتشخيصية على مستشفيات عشر محافظات

الأحد 8 ديسمبر 2019

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ومعه مديرة منظمة الصحة العالمية - عدن نهي محمود اليوم، في العاصمة عدن، عملية توزيع المعدات والأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية ومولدات الكهرباء لـ10 محافظات يمنية .



وهذه المعدات والأجهزة مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع المانحين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمساعدات الإماراتية، البنك الدولي والبالغ تكلفتها 3 مليون دولار .

وخلال عملية التدشين أشاد وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم بجهود منظمة الصحة العالمية الدائمة في تقديم العديد من التجهيزات الطبية الرامية تأهيل القطاع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين .

واوضح باعوم، ان الأجهزة الطبية والبالغ تكلفتها 3,2 مليون دولار سيتم توزيعها ل17 مستشفى في 10 محافظات وهي - عدن - لحج - ابين -الضالع - تعز - المهرة - شبوة - البيضاء - مأرب حضرموت " .. منوهاً بأنه ستأتي تجهيزات كبيرة استثنائية لمستشفيات عدة وبمقدمتها مستشفى الجمهورية بعدن والثورة بتعز و مأرب من قبل مركز الملك سلمان خلال الفترة المقبلة .

وقال أن تلك الأجهزة ستسهم في النهوض بمستوى الخدمات الطبية بالمحافظات المستهدفة .. مشددا على ستغلال تلك التجهيزات استغلال إيجابي لما يعود بالنفع على المواطنين .

حضر التدشين وكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضة ومدراء عموم الصحة بالمحافظات المستفيدة من التجهيزات الطبية والمولدات الكهربائية.

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