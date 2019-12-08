بن حبريش يعزي في وفاة مقدم آل سلمه الشيخ "سعيد عبدالله سعيد التميمي"

الأحد 8 ديسمبر 2019

تقدم وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي" بالعزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "سعيد عبدالله سعيد التميمي" مقدم آل سلمه بني تميم , الذي وافته المنية اليوم "الأحد" في مدينة تريم.



وجاء في التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

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قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صـدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "سعيد عبدالله سعيد التميمي" مقدم آل سلمه بني تميم , الذي وافته المنية اليوم في مدينة تريم .

وأننا بهذا المصاب الجلل أتقدم باسمي شخصيًا ورئاستي حلف ومؤتمر حضرموت الجامع بالعزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وذويه ، وأقاربه وكافة آل سلمه بني تميم في الداخل والخارج , والتعزية موصولة للمقدم أنور بن منصور بن يماني التميمي عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع , وكافة مشايخ قبيلة بني تميم بني تميم وطائلة بني ظنة عمومًا ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته الواسعة ويشمله بفيض مغفرته وأن يجعل مأواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه وأقاربه جميل الصبر والسلوان.