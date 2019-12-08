شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي إماراتي لتوكل كرمان: لولا التحالف يا كرمان لظهر سليماني في عدن والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 وصف الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي خطاب توكل كرمان الذي القته في حوار المتوسط بانه عبارة عن اكاذيب وتخيلات.

وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر: خطاب كرمان الحاقد في حوار المتوسط، أكاذيب وتخيلات واحلام الإخوان واسطورة الربيع الربيع ومقترحات فاشله. Advertisements وخاطب الكعبي كرمان قائلا: لولا التحالف يا كرمان لظهر سليماني في عدن..حزب الإصلاح هو سبب بلاء اليمن ..تشخيصك لحالة اليمن كذب في كذب ..تحريضك ضد اسيادك لن يجد أي صدى. واختتم تغريدته بالقول:اللهم أعز المملكه والإمارات واخزي عدونا. وكانت كرمان قد هاجمت في كلمتها امس بحوار روما التحالف واتهمته بانه يعمل على تقويض الشرعية واثارة الفوضى للسيطرة على ثروات اليمن حسب قولها مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة اليمنين على طرد السعودية والامارات من اليمن.

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