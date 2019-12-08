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تشكيل لجنة تحضيرية لإشهار الجالية الحضرمية الجنوبية في السعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

عقد في المملكة العربية السعودية وبحضور مجموعة من رجال الأعمال الحضارم ووجهاء ونشطاء من أبناء حضرموت الاجتماع التاسيسي الاول لتشكيل لجنة تحضيرية لإشهار الجالية الحضرمية الجنوبية.

 

وخلال الإجتماع تم مناقشة  أوضاع أبناء حضرموت المغتربين في الخارج و ما يعانونه من تهميش في الجالية الجنوبية الحالية و غياب لتواجدهم فيها .

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هذا وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لإشهار الجالية الحضرمية الجنوبية في المملكة العربية السعودية تتولى مهام رعاية المغتربين الحضارم والقيام على شؤونهم وتمثيلهم بالصورة الصحيحة

 

كما تم مناقشة بعض من الأدوار التي ستقوم بها الجالية الحضرمية الجنوبية ويعد هذا الإجتماع الأول والذي سيعقبه اجتماعات مجدولة لمواصلة إجراءات التكوين والإشهار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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