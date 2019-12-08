شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي نقابة أطباء مستشفى ابن سيناء.. صور والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم نقابة أطباء هيئة مستشفى ابن سيناء العام لمناقشة عدد من الصعوبات والمشكلات التي تواجه سير عملهم بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومدير عام هيئة مستشفى ابن سيناء العام الدكتور العبد باموسى.

وتعرف محافظ حضرموت من قبل رئيس نقابة أطباء هيئة مستشفى ابن سيناء الدكتور جمال محمد باصمد وعدد من أعضاء النقابة، على الأوضاع العامة للهيئة والمشاكل التي يعاني منها العاملين بها بالإضافة إلى مشاكل الأجور والتوسعة في المباني والموازنات والحوافز وغيرها من القضايا المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعاملين في القطاع الصحي. ووجه محافظ حضرموت الجهات المعنية في الصحة ومستشفى ابن سيناء ونقابتها بتنظيم ورشة عمل بشكل عاجل والتشاور مع المختصين ورفع الحلول لكافة المشاكل والصعوبات للسلطة المحلية بالمحافظة لإتخاذ مايلزم اتجاهها. Advertisements

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