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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يضع حجر الأساس للمركز التجاري التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حجر الأساس لإنشاء المركز التجاري التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.
واشار المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، إلى أن مشروع إنشاء المركز التجاري في المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمكلا يأتي في إطار تحريك عجلة التنمية المشتركة للمؤسسة عقب تجهيز فروع المؤسسة في المحافظات المحررة واستكمال البنية التحتية لإنطلاق المشاريع.
موضحا بأن المركز التجاري سيقام على مساحة 5 الآلاف متر مربع ويضم قاعة أفراح ومواقف سيارات ومطاعم سياحية وملحقات، وسيكون نافذة رئيسية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل مباشر من قبل المؤسسة الاقتصادية.
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