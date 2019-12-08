شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بإب يعتدي على مالك محطة بنزين بعد رفضه تزويده بالوقود مجانا والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 أقدم القيادي الحوثي أياد الأبيض بالاعتداء على أحد مالكي محطه البترول واسمه "سلطان العرومي" والكائنة في سائلة جبلة جنوب مدينة إب.

وبينت المصادر، أن الحوثي قام بلطمه والشروع في قتله مع أفراد عصابته. Advertisements ووفقا للمصادر، فإن الإعتداء جاء بعد رفض صاحب المحطة "العرومي" تزويد القيادي الحوثي بالبترول لأحد الأطقم التابعة له مجانا. وبث ناشطون فيديو يوثق عملية الإعتداء والجريمة والتي لاقت استياء ورفض شعبي واسع.

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