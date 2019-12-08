مصادر دولية تشدد على ضرورة احترام السياسيين لشعبهم اكثر

الأحد 8 ديسمبر 2019

شددت مصادر دولية شديدة الاهمية متابعة للملف اللبناني من مجالات متعددة ,



حرصها الشديد على دعم الدولة اللبنانية والمؤسسات للنهاية , مشددة على الاهمية الكبيرة والتي تتمتع بها الدولة اللبنانية.

ومشيرة من انها لم تتدخل بشكل مباشر ورسمي بالحل اللبناني معتبرة ان الحل هو شأن داخلي لبناني ولبنان دولة ذات سيادة وعليه هو ان يجد الحل وان يساعد نفسه.

لافتة في نفس السياق من ان المجتمع الدولي والجهات المراقبة كانت قد قدمت بعض الافكار على سبيل النصح والمبادرات وليس من باب التطبيق الجبري لهذه الحلول , ولكنها شددت في ان المعيار الاقتصادي اصبح في خطر.

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والشأن المالي يثير القلق وهو ما ينعكس بشكل مباشر لمسألأة الامن االاجتماعي وخطر انزلاق البلاد فيما يسمى بفوضى الجمهورية الجديد نتيجة اولية لضعف المؤسسات.

ومن باب النصح بالشئ تمنت من يؤخذ اكثر بالمطلبيات الشعبية والعمل على القراءة الصحيحة والواقعىة للمزاج المجتمعي والشعبي الجديد في لبنان , وانها تحبذ حكومة انقاذ من اختصاصيين تقود البلاد في مرحلة انتقالية وبصلاحيات استثنائية بالرغم ان المصادر لم تضع فيتو على اي اسم كلاسيكي او شبه كلاسيكي وانما لم تحبذ ذلك.

موضحة على ان الحل يكمن في احترام الناس وتحقيق مطلبهم في حكومة اختصاصيين وتكنوقراط , واستغربت حول ما يحكى من ضعف تنفيذي لحكومة التكنوقراط , لان الحكومات عندما تشكل هي حكومة دستورية وبالتالي تستمد قوتها وصلاحيتها من الدستور والقانون , واكدت ان على السياسيين التقليديين في لبنان ان يحترموا شعبهم اكثر من اجل حل الازمة وتقويض انفلاشها.

ومستغربة بمدى الجدل وعمقه حول حكومة الاختصاصيين والتي تعد دائما في الدول من انجح التوليفات حيث انها تجمع اناس من اصحاب الكفاءة والقوة الصلبة في اخاصاصها , والتي تستطيع بكل تأكيد ولديها كل القدرة لقيادة البلاد ووضعه على الطريق الصحيح , وفي الحقيقة يذخر لبنان بشخصيات عديدة حيث انه لدينا اسماء مرجحة لتولي مثل هذه المهمة ومنهم : غسان سلامة – ابراهيم بصبوص – دميانوس قطار – زياد بارود – محي الدين الشحيمي – طارق متري – شربل نحاس – راغدة ضرغام – جورج قرم.