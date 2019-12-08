الإعلام الأمني: العثور على انفاق لداعش وعبوات ناسفة خلال عملية إرادة النصر السابعة

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية تواصل وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد جوي، فعالياتها في المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر، وقد شرعت قيادة عمليات ديالى بتفتيش وتطهير ١٧ قرية ومنطقة ضمن قاطع المسؤولية، كما تمكنت من العثور على وكرين للارهابيين في منطقة عايشة"..وأضافت أن "قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على ٥٠ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، وعلى نفق و٤ مواضع تستخدم للرصد، وعملت على تفجيرها، فضلا عن العثور على ثلاثة أوكار تم تفجيرها أيضاً".

وبينت الخلية، أن "قيادة عمليات سامراء فجرت قواتها عبوتين ناسفتين تحت السيطرة".

وأشارت إلى أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من العثور على ٤ أنفاق وحزامين ناسفين وفتشت ٦٣ قرية، كما عثرت على ١١٩ عبوة ناسفة والقت القبض على ١٩ مطلوباً وعثرت على ٢٦ قنبرة هاون مختلفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".