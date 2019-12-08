أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، العثور على أنفاق لتنظيم "داعش" وعبوات ناسفة خلال عملية إرادة النصر السابعة.
وأضافت أن "قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على ٥٠ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، وعلى نفق و٤ مواضع تستخدم للرصد، وعملت على تفجيرها، فضلا عن العثور على ثلاثة أوكار تم تفجيرها أيضاً".
وبينت الخلية، أن "قيادة عمليات سامراء فجرت قواتها عبوتين ناسفتين تحت السيطرة".
وأشارت إلى أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من العثور على ٤ أنفاق وحزامين ناسفين وفتشت ٦٣ قرية، كما عثرت على ١١٩ عبوة ناسفة والقت القبض على ١٩ مطلوباً وعثرت على ٢٦ قنبرة هاون مختلفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني: العثور على انفاق لداعش وعبوات ناسفة خلال عملية إرادة النصر السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.