الاتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة عنصرية ديربي مانشستر

وارتكب أحد أنصار مانشستر سيتي أفعالًا عنصرية من هتافات وإشارات خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أمس، وظهر خلال فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي.

نادي مانشستر سيتي أصدر بيانًا، يؤكد من خلاله أنه سيعمل مع الشرطة لتحديد هوية المشجع الذي ظهر في مقطع الفيديو.



وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن "الاتحاد الإنجليزي سيحقق بعدما حصلوا على تأكيد من متحدثة باسم الاتحاد، كما أن شرطة مانشستر لم تعلن عن أي اعتقالات ولكن أشارت في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات لا زالت جارية".

وأبلغ نادي مانشستر يونايتد، حكم المباراة أنتوني تايلور، بعد تعرض فريد ولينجارد للعنصرية من جماهير مانشستر سيتي، بالإضافة لإلقاء بعض المخلفات على اللاعب البرازيلي الذي تأثر بذلك أثناء تنفيذه لإحدى ركنيات يونايتد.



مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، صرح بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو لابد وأن يتم منعه من دخول المدرجات مجدداً.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يوناتيد على سيتي بثنائية مقابل هدف في ملعب الاتحاد.

