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الاتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة عنصرية ديربي مانشستر

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2019-12-08 | 14:28

الاتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة عنصرية ديربي مانشستر

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أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على فتح تحقيق في مزاعم الاعتداء العنصري من قبل مشجع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في ديربي المدينة أمس.
وارتكب أحد أنصار مانشستر سيتي أفعالًا عنصرية من هتافات وإشارات خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أمس، وظهر خلال فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي.

نادي مانشستر سيتي أصدر بيانًا، يؤكد من خلاله أنه سيعمل مع الشرطة لتحديد هوية المشجع الذي ظهر في مقطع الفيديو.


وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن "الاتحاد الإنجليزي سيحقق بعدما حصلوا على تأكيد من متحدثة باسم الاتحاد، كما أن شرطة مانشستر لم تعلن عن أي اعتقالات ولكن أشارت في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات لا زالت جارية".

وأبلغ نادي مانشستر يونايتد، حكم المباراة أنتوني تايلور، بعد تعرض فريد ولينجارد للعنصرية من جماهير مانشستر سيتي، بالإضافة لإلقاء بعض المخلفات على اللاعب البرازيلي الذي تأثر بذلك أثناء تنفيذه لإحدى ركنيات يونايتد.


مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، صرح بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو لابد وأن يتم منعه من دخول المدرجات مجدداً.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يوناتيد على سيتي بثنائية مقابل هدف في ملعب الاتحاد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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