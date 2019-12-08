الشرطة الاتحادية تعلن إنهاء الصفحة الأولى لعملية ارادة النصر السابعة وتكشف عن نتائجها

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الأحد، عن إنهاء الصفحة الاولى لعملية إرادة النصر السابعة، فيما كشفت عن نتائجها.
وأضافت ان "اللواء التاسع تمكن من السيطرة على أربعة أنفاق وتفجيرها تحت السيطرة وكهفين تستخدمها العناصر الارهابية ودراجة نارية"، مؤكدة أن "اللواء العاشر تمكن من السيطرة على ثلاثة عبوات ناسفة في منطقة المصطافية".
وأوضحت القيادة، أن "اللواء الحادي عشر وأثناء عملياته تمكن من السيطرة كيس مساطر تفجير بداخله 6 مساطر كذلك تمكن من القاء القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية تم تسليمهم أصولياً الى جهة الاختصاص".
وبينت، أن "اللواء الثاني عشر تمكن من السيطرة على سبع عبوات ناسفة قرب الشركة التركية والسيطرة على12 عبوة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي عبارة عن جلكانات وعبواة بلازما وقمعية في قرية العطشان كذلك العثور على 2 عبوة ومساطر و7 قنابر هاون في قرية اللزاكة".
وأكدت القيادة، أنه "بذلك تكون قطعات الشرطة الاتحادية أنهت الصفحة الأولى لعملية ارادة النصر السابعة لتطهير وتفتيش هذه المناطق وإلقاء القبض على المطلوبين لتجفيف منابع الإرهاب بما يسهم في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين".
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