تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا من المحمدواي

أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، بتكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا من المحمدواي بسبب الوضع الصحي للأخير. وذكرت الوكالة في خبر نشرته بموقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، إنه "تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي بمهام قيادة عمليات بغداد بدلا من الفريق الركن قيس المحمدواي". وعزت الوكالة تكليف التميمي بدلا من المحمداوي الى "الوضع الصحي" للأخير.



يذكر أن الفريق الركن قيس المحمداوي تسنم مهام قيادة عمليات بغداد بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه بعد احداث العنف التي رافقت انطلاق التظاهرات في بداية تشرين الأول الماضي. يذكر أن الفريق الركن قيس المحمداوي تسنم مهام قيادة عمليات بغداد بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه بعد احداث العنف التي رافقت انطلاق التظاهرات في بداية تشرين الأول الماضي.

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