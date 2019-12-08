الداخلية المصرية تشنّ هجوماً على 'الأخوان المسلمين'

وقال الدسوقي فى ندوة أقامتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان "مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج"، إن "جماعة الإخوان الإرهابية دأبت عبر السنوات على تغيير أسماء الجماعات المتطرفة المنبثقة عنها، وجعلها تتخذ الحراك المسلح نمطا وأسلوبا لتحقيق أهداف الجماعة من أجل الوصول للسلطة".وأضاف أن "الجماعات الإرهابية تتواصل مع الجماعات الإجرامية منها جماعات الاتجار بالسلاح والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لتمويل أنشطتها لتحقيق أهدافها السياسية".

وأشار الدسوقي إلى أن "جماعة الإخوان حققت هدفها السياسي (تحت ستار الدين)، ووصلت للرئاسة، لكن ممثلوها فشلوا في الإدارة، بعد أن تكشف عدائهم للمجتمع كله ما دفع الشعب بكافة فئاته للخروج إلى الشوارع يوم 30 من حزيران وأبعدوا الجماعة عن الحكم فى ثورة غير مسبوقة."



وأوضح أن "قطاع الأمن الوطني يولي اهتماماً كبيراً لمتابعة الشائعات ورصدها والوقوف على مصدرها وهدفها، حيث تهدف إلى إسقاط الدولة وعدم قدرة أجهزة الأمن على إنفاذ القانون، مما يساعد على نشر الجماعات المتطرفة ونشر إيدلوجياتها بين أوساط المواطنين".

وبين الدسوقى أن "الجماعات الإرهابية لجأت مؤخرا للنشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وإشاعة الإحباط واليأس خاصة لدى الشباب، كمحطة أولى لجب المزيد منهم للإنخراط فى صفوفها وصفوف الجماعات الإرهابية المنبثقة عنها".

وأكد أن "ألأجهزة الأمنية لديها أدلة متعددة تثبت إستخدام جماعة الإخوان هذا الأسلوب فى نشر مخططاتها، بما فيها نشر الفتن وتمويل ودعم الأعمال التخريبية".

وأشار المسؤول المصري إلى أن "هذا النهج ثابت منذ العام 1948ضمن المذكرة التى أعدتها أجهزة الأمن في تلك الفترة وتضمنت سجلا بعمليات العنف التى نفذتها الجماعة، مما يؤكد تطابقا بين ماضي هذه الجماعة الإرهابية وحاضرها".