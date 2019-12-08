نتنياهو: هجوم بغداد نفذ بأوامر من الحرس الثوري الإيراني

اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو، اليوم الاحد، الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تنفيذ الهجوم الذي استهدف متظاهرين في منطقة السنك وسط بغداد قبل يومين.
ونقلت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، الموثقة على موقع فيسبوك، عن نتنياهو قوله: "أرتكب في بغداد هجوم دموي أودى بحياة أكثر من 20 متظاهرا عراقيا بريئا".
واضاف "أود أن أقول لكم اليوم إنه هناك دلالات متراكمة تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد قد نفذ من قبل الميليشيات في العراق بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وتابع نتنياهو قائلا "في هذا الحين وإزاء هذا القتل, يجب تشديد الضغوط التي تمارس على إيران."
واضاف "أود أن أقول لكم اليوم إنه هناك دلالات متراكمة تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد قد نفذ من قبل الميليشيات في العراق بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وتابع نتنياهو قائلا "في هذا الحين وإزاء هذا القتل, يجب تشديد الضغوط التي تمارس على إيران."
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