جونسون يتعهد بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات البريطانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات المقررة يوم الخميس لكنه قال إنه لا يمانع في السماح للأجانب بالعمل والعيش في بريطانيا بوجه عام.

وتجري بريطانيا في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول انتخابات ستحدد مصير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وكذلك مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاختيار ما بين حزب المحافظين‭‭ ‬‬الذي ينتهج سياسات داعمة للسوق بزعامة جونسون وحزب العمال المعارض الذي يقوده الاشتراكيون.

وقال جونسون لمحطة سكاي نيوز "ستنخفض الأعداد (بالنسبة للهجرة) لأننا سنتمكن من التحكم في المنظومة بتلك الطريقة... والشيء الذي لا أعتقد أنه صائب هو اتخاذ نهج غير منضبط وغير محدود تجاه ذلك الأمر".

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وتعهد جونسون باتباع نهج يستند إلى النقاط للسيطرة على الهجرة. وقال إن تركيزه سينصب على الحد من هجرة العمالة غير الماهرة لكنه قال إنه سيكون هناك مجال‭‭ ‬‬للعمالة الماهرة وغيرهم من العمال للمجيء إلى بريطانيا.

وقال "لست معاديا للهجرة... أنا مؤمن بفكرة السماح للأشخاص بالمجيء إلى هذا البلد، وأعتقد أنهم إذا كانوا يمتلكون الموهبة ويرغبون في العمل والعيش في المملكة المتحدة وبوسعهم تحقيق شيء لبلدنا فهذا رائع".