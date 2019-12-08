ركّز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على أنّ "العلاقات بين روسيا و"حلف شمال الأطلسي" (الناتو) تتدهور، والتعاون بين الجانبين توقّف، وأخذ الانحطاط يصيبه عامًا تلو الآخر".
وعن السبب الّذي أوصل العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" لتكون على وشك الانهيار، وضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "قبل 5 سنوات، كان لدينا تعاون نشط للغاية مع بروكسل، ويوجد ممثّل لروسيا لدى "الناتو". أمّا اليوم فقد أخذ هؤلاء الشركاء، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية طبعًا، ينسحبون من عدد كبير من المعاهدة والاتفاقيات، وأصبح مجال الأمن أضيق وأضيق".
كانت هذه تفاصيل خبر شويغو: العلاقات بين روسيا والناتو تتدهور والانحطاط يصيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.