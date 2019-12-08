شويغو: العلاقات بين روسيا والناتو تتدهور والانحطاط يصيبها

ركّز وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، على أنّ "العلاقات بين ​روسيا​ و"​حلف شمال الأطلسي​" (​الناتو​) تتدهور، والتعاون بين الجانبين توقّف، وأخذ الانحطاط يصيبه عامًا تلو الآخر".

وعن السبب الّذي أوصل العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" لتكون على وشك الانهيار، وضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "قبل 5 سنوات، كان لدينا تعاون نشط للغاية مع ​بروكسل​، ويوجد ممثّل لروسيا لدى "الناتو". أمّا اليوم فقد أخذ هؤلاء الشركاء، إلى جانب ​الولايات المتحدة الأميركية​ طبعًا، ينسحبون من عدد كبير من المعاهدة والاتفاقيات، وأصبح مجال الأمن أضيق وأضيق".