وزير الدفاع الإسرائيلي مهددا إيران: سوريا ستصبح فيتنامكم

شن وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي ​نفتالي بينيت​، "هجوما كبيراً على ​إيران​ في ظل حديثه عن ​انتخابات​ برلمانية ثالثة"، معتبراً ان "ما تقوم به إيران في ​سوريا​ و​لبنان​ يدفع ​اسرائيل​ بتحويل سوريا الى ​فيتنام​ جديدة في حال إصرار الإيرانيين على عدم الخروج منها".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، اشار بينيت الى ان "إيران تعمل على إشعال النيران حول بلاده، بدعوى أنها متمركزة في لبنان، وتعمل على تأسيس قواعد في سوريا و​قطاع غزة​، وبان إسرائيل ستقوم بعملية درع قوية لأي هجوم، بل ستهاجم بدلا من عملية الاحتواء السابقة لأي علميات"، كاشفاً أن "بلاده ستواجه تهديدات كبيرة في العام المقبل 2020".