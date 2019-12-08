وزير الدفاع الإسرائيلي مهددا إيران: سوريا ستصبح فيتنامكم

شن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، "هجوما كبيراً على إيران في ظل حديثه عن انتخابات برلمانية ثالثة"، معتبراً ان "ما تقوم به إيران في سوريا ولبنان يدفع اسرائيل بتحويل سوريا الى فيتنام جديدة في حال إصرار الإيرانيين على عدم الخروج منها".
وفي مؤتمر صحفي، اشار بينيت الى ان "إيران تعمل على إشعال النيران حول بلاده، بدعوى أنها متمركزة في لبنان، وتعمل على تأسيس قواعد في سوريا وقطاع غزة، وبان إسرائيل ستقوم بعملية درع قوية لأي هجوم، بل ستهاجم بدلا من عملية الاحتواء السابقة لأي علميات"، كاشفاً أن "بلاده ستواجه تهديدات كبيرة في العام المقبل 2020".
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