مسيرة من ملعب فؤاد شهاب الى معمل الزوق الحراري

انطلقت مسيرة مؤلفة من مجموعة من ​المحتجين​ صباح اليوم من ​ملعب فؤاد شهاب​ في ​جونيه​، يحملون ​اللافتات​ المنددة ب​التلوث البيئي​ الذي يتسبب به ​معمل الزوق​ الحراري، وسارت في شوارع المدينة، ثم توقفت عند محطتين على ​الطريق البحرية​، حيث أقيمت جلستان مع جسيكا عبيد وعبير سكسوق.

وتم البحث في مشاكل ​الكهرباء​ والحلول، ووصلت المسيرة الى امام المعمل حيث كان في انتظارها مجموعة من ​الشباب​.

وكان وصل صباح اليوم، مجموعة من الشباب، الذين أتوا خصيصا من باب التبانة، والذين يهتمون بتزيين مباني مدينة طرابلس، للمشاركة في المسيرة الى معمل الزوق الحراري، حيث رسموا على أحد الجدران بالقرب من المعمل، لوحة غرافيتي فنية هي عبارة عن طفل يضع ماسك اوكسجين وبالقرب منه دواخين شركة الكهرباء، وهي رسالة ارادوا منها القول انه قريبا سنضع جميعا الكمامات للحماية من التلوث الذي يتسبب به المعمل.