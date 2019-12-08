باسيل: لبنان لن يصمد طويلا اذا استمر على هذا المنوال حيث تعد له فوضى مدمرة

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أنّ "لبنان إذا استمرّ على هذا المنوال، لن يتمكّن من الصمود طويلًا، وتعدّ له فوضى للأسف لن تكون خلّاقة بل ستكون مدمّرة".
وشدّد في حديث إلى "فرانس 24"، على "أنّنا إذا لم نتدارك أنفسنا بالإصلاحات المطلوبة وبحماية البلد من التدخلات، قد نكون أمام باب التدهور المالي والاقتصادي الّذي يوصلنا إلى حالة من اللااستقرار المعيشيّة والاجتماعيّة، وللأسف قد تتطوّر إلى أكثر من ذلك".
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