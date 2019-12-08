نجاة عائلة من انهيار أجزاء من سقف منزلهم المتصدع في المحمرة- عكار

نجت عائلة من 7 أفراد في بلدة ​المحمرة​ بعكار، بأعجوبة، من حادثة انهيار أجزاء كبيرة من السقف المتصدّع فوق المطبخ وإحدى غرف النوم، مسبّبًا دويًّا مرعبًا.

وأوضح ماك المنزل أنّ "أجزاء من السقف كانت قد بدأت تتصدّع منذ أسبوع، ولا مأوى لديه إلّا هذا المنزل، ونتيجة الظروف المعيشية الصعبة هو غير قادر على إعادة ترميمه".