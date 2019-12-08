قبلان: الحكومة الجديدة التي نريدها حكومة طوارئ انقاذية قادرة على اخراج لبنان من النفق المظلم

طالب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​ السياسيين في ​لبنان​ بالتوافق على اسم الرئيس المكلف ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ التي نريدها حكومة طوارئ انقاذية قادرة على اخراج لبنان من النفق المظلم الذي ادخلتنا فيه ​سياسة​ ​الفساد​ واغراق لبنان في الديون وتعميم ثقافة الربا بين اللبنانيين، معتبراً ان لبنان يعيش في مرحلة خطيرة تستدعي الوعي والبصيرة والحكمة في مقاربة الشؤون الوطنية، فوطننا مهدد في اقتصاده ومعيشة بنيه وهو مستهدف من الدوائر الاستعمارية التي تريد اعادته الى مستنقع الانتداب والخضوع واستدراجه الى الفوضى .

وناشد قبلان العقلاء بتحكيم ضمائرهم والتزام الحوار والتوافق على تفاهمات جديدة تلجم الانهيار الاقتصادي وتحول دون غرق اللبنانيين في مستنقع الفتن التي نراها تتنقل من بلد الى اخر، من هنا فان الرئيس المكلف مطالب بالعمل على انتاج حكومة وطنية تعيد تصويب المسار السياسي في ادارة الازمات بما يحقق استقراراً سياسيا واقتصاديا يلبي مطالب الناس المحقة في حراكها للوصول الى دولة عادلة تحسن رعاية شؤون مواطنيها وتعيد الثقة المفقودة بين ​السلطة​ والمواطن.