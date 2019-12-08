الحجار: تيار المستقبل لن يشارك بالحكومة المقبلة لكنه سيسهّل قدر الإمكان ولادتها

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، إلى أنّ "الكتلة ستُسمّي الاثنين المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​، التزامًا بإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ دعمه له".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "منذ اليوم الأوّل على بدء ​الحراك الشعبي​، أعلن الحريري ألّا خروج من الأزمة الحالية إلّا بتشكيل حكومة مستقلّة تضمّ أصحاب الاختصاص، وأكّد استعداده لرئاستها لأنّه يرى فيها المظلّة الوحيدة الّتي تؤمّن ل​لبنان​ هبوطًا هادئًا من الإعصار الّذي نحن فيه".

وبيّن الحجارن أنّ "للأسف، هذا الطرح رُفض من قبل الفريق الآخر، أي "​التيار الوطني الحر​" و"​الثنائي الشيعي​" أي "​حزب الله​" و"​حركة أمل​"، فعرضوا عليه مجموعة أسماء لاختيار المناسب منها لتولّي حكومة "تكنو-سياسيّة"، فسمّى أوّلًا الوزير السابق ​محمد الصفدي​ إلّا أنّه سقط في الشارع، من ثمّ الوزير السابق بهيج طبّارة إلّا أنّه انسحب لاحقًا بسبب الشروط الّتي فرضها عليه رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، فلم يبقَ إّلا اسم سمير الخطيب الّذي أيّده الحريري".

وأكّد أنّ "​تيار المستقبل​" لن يشارك في ​الحكومة​ المقبلة، لأنّ الحريري كان يريد حكومة اختصاصيين، ونحن سنُسهّل قدر الإمكان ولادتها، لأنّنا نريد حكومة مُكتملة الصلاحيات كي تستطيع محاورة ​المجتمع الدولي​ ليُقدّم لنا المساعدات الضروريّة".