لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، إلى أنّ "الكتلة ستُسمّي الاثنين المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب، التزامًا بإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري دعمه له".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "منذ اليوم الأوّل على بدء الحراك الشعبي، أعلن الحريري ألّا خروج من الأزمة الحالية إلّا بتشكيل حكومة مستقلّة تضمّ أصحاب الاختصاص، وأكّد استعداده لرئاستها لأنّه يرى فيها المظلّة الوحيدة الّتي تؤمّن للبنان هبوطًا هادئًا من الإعصار الّذي نحن فيه".
وبيّن الحجارن أنّ "للأسف، هذا الطرح رُفض من قبل الفريق الآخر، أي "التيار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي" أي "حزب الله" و"حركة أمل"، فعرضوا عليه مجموعة أسماء لاختيار المناسب منها لتولّي حكومة "تكنو-سياسيّة"، فسمّى أوّلًا الوزير السابق محمد الصفدي إلّا أنّه سقط في الشارع، من ثمّ الوزير السابق بهيج طبّارة إلّا أنّه انسحب لاحقًا بسبب الشروط الّتي فرضها عليه رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، فلم يبقَ إّلا اسم سمير الخطيب الّذي أيّده الحريري".
وأكّد أنّ "تيار المستقبل" لن يشارك في الحكومة المقبلة، لأنّ الحريري كان يريد حكومة اختصاصيين، ونحن سنُسهّل قدر الإمكان ولادتها، لأنّنا نريد حكومة مُكتملة الصلاحيات كي تستطيع محاورة المجتمع الدولي ليُقدّم لنا المساعدات الضروريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: تيار المستقبل لن يشارك بالحكومة المقبلة لكنه سيسهّل قدر الإمكان ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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