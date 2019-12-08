دخل عدد من المحتجين إلى باحة ​المجلس النيابي​ في ​ساحة النجمة​ ب​بيروت​، على هامش القداس بالذكرى الـ14 لاغتيال جبران تويني في كنيسة القديس جاورجيوس، وقد حصل احتكاك مع القوى الأمنيّة المولجة حماية المنطقة، حيث عملت على إخراجهم وتوقيف عدد منهم لبعض الوقت.

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كانت هذه تفاصيل خبر احتكاك بين محتجين دخلوا إلى باحة مجلس النواب والقوى الأمنية التي أوقفت عددا منهم لبعض الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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