شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد للبرلمان: إنفاق 28 مليار جنيه لتنمية المحافظة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن الوادى الجديد من المحافظات الواعدة فى مسيرة التنمية، وهى محافظة مظلومة لعدم تسليط الضوء عليها، رغم المجهودات الكبيرة التى تبذل فيها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال فى كلمة المحافظ خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن الموافقة على توصيل الكهرباء إلى جانب الطاقة الشمسية في المشروعات الزراعية الجديدة بمحافظة الوادي، واقتراح ببرغبة مقدم من النائب جمال آدم، بشأن إنشاء محطة محولات كهرباء بمراكز (المنيرة – باريس – غرب الموهوب) – محافظة الوادي الجديد.

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وقال "الزملوط": "قبل ما أروح الوادي الجديد وأتولى منصب المحافظ، كان فكرتي إنها بلد تمر وبلح وتمتلك نص مساحة مصر، لكن لما روحتها شوفت حاجة تاني، إلا أنه لا يوجد تسليط ضوء علي الوادي الجديد وما يتم إنجازه فيها، والرئيس السيسى أعلن إعادة الحياة للوادي الجديد بمشروع المليون ونصف مليون فدان".

وأكد المحافظ أن ما تم إنفاقه على تنمية الوادي الجديد حتى الآن لا يقل عن 28 مليار جنيه، متابعا: "المحافظة تمتلك مقومات عديدة وهناك مشروعات يتم تنفيذها ستساهم فى تحقيق التنمية فى المحافظة".

وتابع محافظ الوادى الجديد: "فيه مشاكل كهرباء بسبب وجود خط واحد، ولكن آخر الشهر الجارى هيجي خط العوينات وهو خط أبراج ربط يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه، ومنذ أن أخذنا تفويض الأراضى منذ 2017، أجرنا أكثر من 150 ألف فدان زراعات بسيطة، وأكثر من250 ألف فدان خلال سنتين تم إضافتهم للنخل، ولا يوجد فدان يروي بالغمر، كله ري بالتنقيط".