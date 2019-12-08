شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما للتقدم بقانون فصل الشهر العقارى عن "العدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يوما.

وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أطالب وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقرير تفصيلى للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل"، مضيفا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيتقدم المجلس بمشروع قانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، وأضاف عبد العال، أن الشكاوى التى وصلته من سوء الخدمة بالشهر العقارى ينوء بها الجبال، لافتا إلى أنه طالب منذ أول دور انعقاد وزير العدل بأن يتم إعداد مشرروع قانون بفصل هيئة الشهر العقارى عن وزارة العدل.