أخنوش يهاجم بوانو: “مع الأسف السياسيين ضعاف وقالك هادوك الطوابل كنديرو فيهم الماكلة و25 مليار”

بعد أيام من توجيه عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا طرقه في التواصل مع المواطنين، حيث قال إنه يدعو الناس إلى ولائم تصرف فيها الملايير، خرج رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ليرد على انتقادات بوانو بلهجة شديدة.

وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال حلوله، أمس السبت في مهرجان لحزبه في مدينة ميلان الإيطالية، إن حزبه يعتمد منهجية خاصة في التواصل مع المواطنين في مختلف المحطات، وذلك باعتماد نظام المجموعات التفاعلية، حيث يجلس الحاضرون موزعين على الطاولات، ويجمعون مقترحاتهم، مضيفا “مع الأسف السياسيين ضعاف، وقالك هادوك الطوابل كنديرو فيهم الماكلة و25 مليار”.

ونفى أخنوش أن يكون حزبه يقيم الولائم للحاضرين في المهرجانات، والمتحلقين حول الموائد، وقال: “الناس كتجمع بين الثالثة والخامسة والنصف فالعشية”، معتبرا الحديث عن الولائم في مهرجانات حزبه “إهانة للمواطن وسب وقذف وكل واحد خاصو ياخذ مسؤوليته”.

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وكان عبد الله بوانو قد تحث، في حوار له، قبل أيام، في برنامج “نقاش في السياسة”، عن المهرجانات، التي يقيمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال إن “التأطير والتواصل مشكل حقيقي في المشهد السياسي، وخلط للمال والسياسة، ملي يجي حزب يجمع خمسة آلاف خمس مائة طاولة في كل طاولة عشرة بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم، بما لا يقل عن 250 مليون درهم، 25 مليار وهو قيمة ما تدعم به الدولة الأحزاب السياسية”.

وتساءل بوانو عن مصادر تمويل حزب أخنوش لمهرجاناته، حيث قال إن موارد تمويل الأحزاب السياسية محددة، وهي خمسة، تشمل الانخراطات، والهبات، ومبيعات الجرائد، والإعلام، والصحف، بالإضافة إلى الدعم العمومي، الذي تعطيه الدولة في الحملة الانتخابية، أو المؤتمرات.

واعتبر أخنوش أنه لا يستهدف شخصا بعينه، وإنما يطرح نقاشا سياسيا، وقال: “أنا أناقش سياسيا، ولا أستهدف شخصا، واش كيجيكم عادي نجمعو الناس ياكلو ويمشيو، ومصدر التمويل عندي مشكل”.