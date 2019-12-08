“أخنوش: “كاين لي كيدير السب والقذف ولي خاصاه التربية حنا نعاودولو التربية ديالو

خلال لقاء له مع مغاربة العالم في ميلانو الإيطالية، دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى محاربة من قال إنهم “كيديرو السب والقذف”.

وقال أخنوش، خلال اللقاء ذاته، الذي نظم، أمس السبت، “ماكاينش مزايدات كاين غير الله الوطن الملك، ولي صحابو غادي يجي ويدير القذف، ويسب المؤسسات ماعندوش بلاصتو فالبلاد”.

وأضاف أخنوش، في اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه “لي بغا بلادنا خاصو يحترم المؤسسات، والديمقراطية، ماشي بالقذف غادي نزيدو للأمام”، معتبرا أن محاربة هذه الظواهر ليست مسؤولية محدودة للمحاكم، وإنما هي واجب على كل المغاربة، إذ قال “ماشي فقط العدل لي غادي يدير العدل ضد واحد سب، لي ناقصاه التربية خاصنا نعاودولو التربية ديالو، المغاربة خاص يديرو خدمتهم”.

وتأتي تصريحات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي خرجت ثلاثة أحزاب من الأغلبية المعارضة، وهي أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، لدراسة ما وصفته بـ”أشكال التعبير أو الاحتجاجات الجديدة”، والتفاعل معها، في إشارة إلى الشعارات، التي باتت ترفع في مدرجات الملاعب، والأغاني الشبابية، المتداولة، والتي تحمل عبارات مثيرة للجدل.