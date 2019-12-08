كأس “الكاف”.. بركان في اختبار صعب بزامبيا والحسنية يبحث عن نتيجة إيجابية بالجزائر

سيكون ممثلا الكرة المغربية في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، نهضة بركان وحسنية أكادير، اليوم الأحد، أمام اختبار صعب خارج الديار، في إطار ثاني مباريات دور مجموعات المنافسة القارية.

فريق نهضة بركان، وبعد الفوز العريض في المباراة الأولى، على حساب خصمه البنيني، سيحل ظهر اليوم ضيفا ثقيلا على زناكو الزامبي، واحد من الأندية القوية في القارة السمراء، والتي تتوفر على تجربة كبيرة في المنافسات القارية.

الفريق البركاني، الذي يتصدر المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين على زناكو، يسعى إلى مجابهة كل التحديات والظروف وتحقيق انتصار جديد يبتعد به في الصدارة، ويمنحه دفعة معنوية كبيرة من أجل الاقتراب من العبور للدور الثاني.

في الجهة المقابلة، يبدو أن الفريق الزامبي محفز بما فيه الكفاية من أجل الانتصار على بركان، وذلك بعد أن عقد رئيس النادي، اجتماع مغلق مع اللاعبين يدعوهم لتحقيق الفوز في هذا النزال، مقابل منحة مالية خاصة.

وستنطلق هذه المباراة على الساعة الثانية زوالا، وستنقل مباشرة على قناة beIN Sports HD 1.

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وعلى الساعة الثامنة مساء، فريق حسنية أكادير، يحل ضيفا ثقيلا على فريق بارادو الجزائري، واحد من الأندية الصاعدة في الجارة الشرقية، في ديربي مغاربي جديد، في المنافسة القارية.

الفريق السوسي، بقيادة المدرب الجديد – القديم محمد فاخر، يرغب في تأكيد بدايته القوية، وتحقيق انتصار آخر بقلب الجزائر، أو على الأقل العودة بنقطة التعادل من ملعب بارادو الصعب.

ولن يكون الفريق السوسي، أمام خصم واحد فقط وجماهيره، بل إنه سيجابه أيضا سوء أرضية الملعب المكسوة بعشب اصطناعي، ما من شأنه أن يعرقل مساعي زملاء ياسين الرامي.

هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثامنة مساء، وستنقل مباشرة على قناة beIN Sports HD 1.