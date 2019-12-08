مصر: ضجة بسبب طرد منتقبة من منصب حكومي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار قرار عزل منتقبة بعد تعيينها مديرةً لقصر ثقافة حكومي في القاهرة، لعدة أيام، اليوم الأحد، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الثقافية، لاعتبار قرار العزل بمثابة تمييز عنصري.

وقررت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، باستبعاد الرسامة منى القماح، بعد أيام من تعيينها مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة شمالي مصر، على إثر "رفض" لتعيينها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخرجت منى القماح من كلية الفنون الجميلة بتقدير امتياز عام 2012، وعينت بقصر ثقافة كفر الدوار كونها من أوائل دفعتها.

وكانت القماح مسؤولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر ثقافة كفر الدوار، وأعلن تعيينها مديرة لقصر الثقافة بعد مسابقة علنية على مستوى إقليم الدلتا، وبعد منافسة مع أربعة آخرين في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وجاء قرار العزل بعد حملة على مواقع التواصل ضد قرار تعيينها، بدعوى أن العمل في المجال الثقافي يحتاج إلى تواصل مباشر "تفتقده" من ترتدي نقابا كاملا يغطي وجهها.

وقالت القماح، في اتصال هاتفي بإحدى الفضائيات، إنها تولت منصبها بقرار من لجنة مؤلفة من لجنة وزارية رباعية أشادت بما قدمته في الماضي، في تنظيم عدة فعاليات فنية.

وجاء في حملة الانتقادات أن مديرة القصر المعزولة منتقبة، ما "يعني أنها تحمل توجها فكريًا مضادًا للثقافة والفنون بشكل عام"، وهو ما نفته الفنانة، مؤكدة أن النقاب لم يعق قيامها بمهامها التي أهلتها لكي تكون مديرة للقصر.

وغرّد مواطن مصري،المدعو بـأيمن أمين: "منى القماح امرأة مصرية صاحبة كفاءة بأمتياز وتفوقت على كل زميلاتها في منصب مدير ثقافة في احدى المحافظات وبعد استلامها المنصب بيوم واحد يتم اخراجها منه بحجة انها منتقبة ويسند المنصب لمن هم اقل منها كفاءة ".

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وقال أحمد بكر: "أزمة تعيين مدير قصر ثقافة كفر الدوار الكفاءة هي الحَكَم.. لا للتميز بسبب الزي أو الشكل أو العرق إلى متى تستمر سيطرة الهوى بعيدا عن أي معيار عادل لاختيار الكوادر المصرية".

في المقابل، انتقد حقوقيون ونشطاء قرار استبعاد منى ووصفوه بأنه "تمييز غير مقبول يناقض الدستور والقانون"، خاصة أنها حصلت على المنصب بعد مسابقة تفوقت فيها على منافسيها.

وكتبت صفحة "حركة شعب": إلغاء قرار تعيين الفنانة #مني_القماح. الحاصلة علي تقدير امتياز من كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية كمديرة لمركز الثقافة بالبحيرة، بعد ساعات من إصدار. لأنها منتقبة ..!!

تسمو دا أيه...".

بدوره، نفى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد عواض تولي متنقبة منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار.

وقال عواض إن منى القماح مسؤولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، واختيرت لتكون مديرة له بشكل مؤقت لحين اختيار مدير أساسي للقصر.

وكتب محمد سيد بتغريدة : "فنانه تشكيليه منتقبه اسمها منى القماح تم تعيينها مديرة قصر الثقافه فلما الموظفين قدموا شكوي أنها منتقبه تروح وزارة الثقافة تُلغي قرار تعيينها كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار وتُعين حد تاني بدلًا منهايه العنصريه دي اقسم بالله لو كانت زي سما المصري كان زمانها متعينه وكيلة الوزاره".



وأضاف عواض أن منى لم تستمر في العمل مديرة قصر سوى ثلاثة أيام فقط، وتم بعدها تعيين أسماء عبد القادر مديرة للقصر منذ يومين، مؤكدًا أنه تلقى العديد من رسائل الشكر من الأدباء على تعيين أسماء عبد القادر مديرة للقصر.