القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي تحرك بشكل فعلي من أجل التعاقد مع نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند، خلال الموسم الجاري.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، أنَّ الأندية باتت تصطف حول هالاند بعدما تبين وجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت مقابل 30 مليون يورو.
وأشارت إلى أنَّ هالاند قد يرحل عن سالزبورغ في كانون الثاني/يناير المقبل، ولذلك كل نادٍ يقدم له أفضل شروط شخصية لإغرائه.
وأوضحت أن العرض الأول ليوفنتوس بقيمة 3 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت.
ويرى يوفنتوس، أنَّ هالاند هو خليفة ماريو ماندزوكيتش، وغونزالو هيغوين في خط هجوم السيدة العجوز.
وسجل هالاند (19 عامًا) هالاند 27 هدفًا، وصنع 7 آخرين، خلال 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
يذكر أنَّ هالاند يحظى أيضًا باهتمام من قبل مانشستر يونايتد، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتحرك للتعاقد مع هالاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.