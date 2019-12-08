يوفنتوس يتحرك للتعاقد مع هالاند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي تحرك بشكل فعلي من أجل التعاقد مع نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند، خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، أنَّ الأندية باتت تصطف حول هالاند بعدما تبين وجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت إلى أنَّ هالاند قد يرحل عن سالزبورغ في كانون الثاني/يناير المقبل، ولذلك كل نادٍ يقدم له أفضل شروط شخصية لإغرائه.

وأوضحت أن العرض الأول ليوفنتوس بقيمة 3 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت.

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ويرى يوفنتوس، أنَّ هالاند هو خليفة ماريو ماندزوكيتش، وغونزالو هيغوين في خط هجوم السيدة العجوز.

وسجل هالاند (19 عامًا) هالاند 27 هدفًا، وصنع 7 آخرين، خلال 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

يذكر أنَّ هالاند يحظى أيضًا باهتمام من قبل مانشستر يونايتد، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ.