القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق برشلونة الإسباني، إلى تدريباته بعد فوزه العريض على ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.
واستعاد البلوغرانا الثنائي جوردي ألبا ونيلسون سيميدو، حيث شارك في جزء من المران مع المجموعة، مما يدل على تطور تعافيه من الإصابات، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وأضافت الصحيفة "ألبا وسيميدو يتخذان خطوات نحو الشفاء التام، قبل 10 أيام من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد".
وكان ألبا قد عانى من انتكاسة بإصابته السابقة في عضلات الفخذ اليسرى أمام سلافيا براغ، وتعرض سيميدو للإصابة ضد سيلتا فيغو.
وفي سياق منفصل، شارك الثنائي الشاب كارليس بيريز ورونالد أراخو في المران، حيث من المتوقع مشاركته ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال بعد غد الثلاثاء.
وينوي إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية ضد إنتر ميلان لإراحة لاعبيه خاصًة بعد حسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.