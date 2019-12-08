مدرب برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق برشلونة الإسباني، إلى تدريباته بعد فوزه العريض على ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.

واستعاد البلوغرانا الثنائي جوردي ألبا ونيلسون سيميدو، حيث شارك في جزء من المران مع المجموعة، مما يدل على تطور تعافيه من الإصابات، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة "ألبا وسيميدو يتخذان خطوات نحو الشفاء التام، قبل 10 أيام من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد".

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وكان ألبا قد عانى من انتكاسة بإصابته السابقة في عضلات الفخذ اليسرى أمام سلافيا براغ، وتعرض سيميدو للإصابة ضد سيلتا فيغو.

وفي سياق منفصل، شارك الثنائي الشاب كارليس بيريز ورونالد أراخو في المران، حيث من المتوقع مشاركته ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال بعد غد الثلاثاء.

وينوي إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية ضد إنتر ميلان لإراحة لاعبيه خاصًة بعد حسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال.