المرصد: مقتل 5 من أفراد المليشيات الموالية لإيران في سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 5 من أفراد المليشيات الموالية لإيران قُتلوا خلال قصف جوي استهدف مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي، مساء أمس السبت.

وأضاف المرصد أن هذا القصف نفذته طائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن، واستهدف مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، وأنه اندلعت النيران في المواقع المستهدفة.

واشار المرصد إلى أنه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استهدفت طائرة بدون طيار استهدفت سيارة لقوات الحشد الشعبي، الموالي لقوات النظام، عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور وبالقرب من الحدود السورية – العراقية، حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها، فيما لم يعلم حتى اللحظة هوية الطائرة التي استهدفت السيارة.