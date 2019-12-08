عالم فيزيائي يدحض امكانية الحياة على كوكب آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الفائز في جائزة نوبل للفيزياء، ديدييه كويلو، أمس، أن فكرة انتقال البشر من كوكبنا للحياة في مجموعات شمسية أخرى، هي فكرة بعيدة المنال وغير واقعية، داعيًا إلى إلى حل أزمة المناخ وإنقاذ الأرض قبل تفاقم الأخطار التي ستلحق بالبشرية.

وقال عالم الفلك السويسري كويلو، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في ستوكهولم، إنه يعارض العلماء الفيزيائيين الذين يعتقدون بأنه ليس من المهم العمل على مكافحة تغير المناخ لأننا سنغادر الأرض في مرحلة ما.

وتجدر الإشارة إلى أن كويلو اكتشف كواكب في مجموعات شمسية بعيدة وفاز مع عالمين آخرين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019، والذي سيحصل على جائزة، الأسبوع المقبل، لقاء عمله في مجال الفيزياء، والذي سيحصل على جائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة في ستوكهولم.

وصرّح كويلو في المؤتمر الصحافي الذي انعقد أمس، في ستوكهولم، أنه "أعتقد أن هذا القول غير مسؤول بالفعل... لأن النجوم بعيدة للغاية، وأعتقد أنه يجب ألا يحدونا أي أمل، أمل حقيقي، في الهرب من الأرض"، وتابع القول بـ ”لذلك من الأفضل أن نبذل وقتنا وطاقتنا في محاولة إصلاح الأرض لأنه ليس هنالك إمكانية في تركها ومغادرتها إلى كوكب نائي جميل، فإن من يظن ذلك، هو في حلم بعيد جميل".

وكان بعض العلماء ومنهم عالم الكونيات الراحل ستيفن هوكينج، قد قالوا إن تهديدات مثل حرب نووية وتغير المناخ تحمل من الخطورة ما يمكن أن يفرض على البشر مغادرة الأرض في نهاية المطاف سعيًا للبقاء.