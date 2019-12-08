باعبده يستقبل وفد  برنامج الملاريا بمحور شبوة-حضرموت-المهرة

الأحد 8 ديسمبر 2019

أستقبل القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت الاستاذ عبدالله عوض باعبده - مدير برنامج الملاريا محور حضرموت - شبوة - المهرة الدكتور ياسر عبدالله باهشم والوفد المرافق له ٠



وفي لقاء النزول بمتطوعات المجتمع لمعالجة الملاريا بمديرية سيحوت وضواحيها بقاعة مدرسة اروى للتعليم الأساسي والثانوي رحب الأستاذ باعبده القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بالدكتور ياسر باهشم مدير البرنامج والوفد المرافق له وحث المتطوعات على تطبيق ماتم اخده في الدورة السابقة بالمكلا على واقع العمل في الميدان بكل مهنية٠

واستمع باهشم مدير البرنامج من مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد مبارك معرابي الذي بلغ الحاضرين اولا تحياتي مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظةوشرح شرحا وافيا عن دور مستشفى سيحوت الريفي ومنسق البرنامج بالمديرية وشدد معرابي على المتطوعات الاستفادة ا. لقصوى من كل الإرشادات والنصائح الطبية ٠

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وأكد الدكتور ياسر باهشم مدير البرنامج بأن هذا اللقاء هو امتداد للدورة التدريبية التي عقدت في المكلا سابقا وحث المتطوعات على القيام بمهامهن على أكمل وجه للمعالجة المجتمعية والرصد لحالات الملاريا والتوعية والتثقيف٠

وقال الدكتور باهشم مدير البرنامج أن سيحوت متميزة مثل أهلها المتميزين الحريصين والمتابعين ٠

وخلال اللقاء دشن عبدالله باعبده القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي ومدير برنامج الملاريا الدكتور باهشم ومدير مكتب الصحة والسكان بسيحوت الاستاذ سعيد معرابي بتوزيع حقائب على المتطوعات تحتوي على أدوية ومستلزمات الفحص الطبي والمعالجة على(25)متطوعة من جميع قرى سيحوت اللاتي تم تدريبهن سابقا في المكلا٠

وشرحت الدكتورة نور سعيد العمودي - مسئولة السياسة العلاجية بالمحور طريقة استخدام محتويات الحقيبة كما شرحت المهندسة ريبون سعيد باربيد مسئولة الترصد والمعلومات طريقة الترصد وتدوين المعلومات ٠