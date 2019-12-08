صحيفة إماراتية: لا توجد دولة في العالم كرست الحق بالسكن كما عملت عليه قيادتنا

الأحد 8 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " الحياة الكريمة" ..حبانا الله بوطن تعمل قيادتنا الرشيدة على جعل كل من فيه ينعم بالحياة الكريمة وكما عودتنا على أن السعادة بحد ذاتها مسيرة لا تعرف الحدود يتم تعزيزها تباعاً، كذلك فإن من يمرون بظروف صعبة فإن القيادة تحتضنهم بمواقفها الأبوية ولا تفوت فرصة إلا وتعمل على تأكيد متابعتها لشؤون الجميع وعمل كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي وتوفير العيش الكريم لهم.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد انه ربما لا توجد دولة في العالم كرست الحق بالسكن كما عملت عليه قيادتنا بشكل دائم، كونه أساس الاستقرار المنشود والأمان الاجتماعي ومن أسباب النجاح، وذلك عبر الكثير من المبادرات والدعم التي تدعم تأمينه للجميع بمواصفات تراعي أفضل الشروط عالمياً وخصوصية المجتمع الوطني وتطوره، وذلك عبر إجراءات ميسرة ودعم غير محدود.

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و لفتت الصحيفة إلى ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو الذين يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف درهم من سداد باقي قروض السكن من برنامج "الشيخ زايد للإسكان"، يعكس متابعة القيادة لشؤون جميع أبنائها ودعمهم بكل ما يلزم لتكون السعادة المنشودة والاستقرار ورغد العيش عنواناً ثابتاً في وطن الخير، خاصة أن القرار يضع في الاعتبار أوضاع شريحة معينة وكما ينعكس إيجاباً على المتعسرين من المعنيين بالقروض.. كذلك ينسحب على ورثة المتوفين منهم، وذلك بما يدعم بقاء الاستقرار وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وهو ما يعكس النظرة الإنسانية والاجتماعية التي يتم العمل من خلالها لجعل حياة المواطنين تنعم بالاستقرار والأمان الاجتماعي وعدم وجود أي أعباء قد تنعكس سلباً على الشريحة المعنية بالقرار.

وشددت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها على ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجسد حرص القيادة والحكومة على دعم جميع أبناء الوطن وخاصة الذين يمرون بظروف معينة لتجنب أن تثقل كاهلهم والحفاظ على سعادتهم وترابطهم واستقرارهم الاجتماعي.