شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 قتل رجل وزوجته اليوم الاحد داخل شقتهم في حي إنماء بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الأهالي عثروا على زوج وزوجته مقتولين داخل شقتهم بحي إنماء عقب سماع إطلاق نار. Advertisements وتعددت الروايات حول الحادثة، حيث قال بعض السكان ان الزوجين قتلا برصاص مسلح، في حين قالت رواية أخرى إن المواطن انهى حياته منتحرا بعد ان قتل زوجته بحي انماء بعدن. ووفق مصادر محلية فقد وقعت الحادثة في احدى الشقق السكنية بمحيط مسجد العادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن.. مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.