شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح ومنبه والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، كانون الأول 08، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرتي رازح ومنبه تعرضتا لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

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