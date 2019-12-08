شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 38 ألف مدني هرباً من جحيم إدلب والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العمليات العسكرية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد أجبرت نحو 38 ألف مدني على النزوح خلال أسبوع واحد.

وأوضح المرصد أن أكثر من 38 ألف مدني اضطروا إلى النزوح من الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان وتوجهوا إلى أعزاز والباب وعفرين بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، وبعضهم الآخر ذهب إلى مدينة إدلب وغيرها، وسط ظروف إنسانية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية.