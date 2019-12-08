اخبار العالم

نزوح 38 ألف مدني هرباً من جحيم إدلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 38 ألف مدني هرباً من جحيم إدلب والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العمليات العسكرية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد أجبرت نحو 38 ألف مدني على النزوح خلال أسبوع واحد.

وأوضح المرصد أن أكثر من 38 ألف مدني اضطروا إلى النزوح من الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان وتوجهوا إلى أعزاز والباب وعفرين بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، وبعضهم الآخر ذهب إلى مدينة إدلب وغيرها، وسط ظروف إنسانية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نزوح 38 ألف مدني هرباً من جحيم إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا