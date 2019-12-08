شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: ملتزمون بحماية المتظاهرين السلميين والان نبدء بالتفاصيل

- إحالة مرتكبي جريمة الجمعة إلى القضاء العادل

بحث الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح اليوم، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ،حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام.

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس العراقي إن "الرئيس صالح بحث مع ممثلة الأمم المتحدة الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وجرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن ان يشوه الطابع السلمي للتظاهرات".

وتابع انه " تم التأكيد أيضاً على أن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها العديد من القتلى وجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل.